無綫多條頻道播東京殘奧賽事 直播開幕禮鍾志光余德丞主持 (22:52)

2020東京奧運早前圓滿結束，緊接2020東京殘奧會於下周二（24日）晚揭幕，香港代表團共派出24位運動員出戰8個大項，競逐獎牌。無綫財經·資訊台當晚6時55分直播開幕典禮盛況，由鍾志光、余德丞、鄺家銘擔任主持。

為期13日之2020東京殘奧會，無綫多條頻道安排播映多個殘奧節目，無綫財經·資訊台除直播開幕典禮外，由8月25日至9月5日比賽期間晚上11時播映《繼續撐！2020東京殘奧》、9月5日晚上6時55分直播閉幕典禮；翡翠台8月24日晚上11時55分播映《2020東京殘奧 開幕典禮精華》，9月11日下午3時播映《2020東京殘奧 感動時刻》；明珠台由8月25日至9月6日每日早上8時播映《2020東京殘奧 早晨精華》，8月25日至9月5日每晚《晚間新聞》後播映《2020東京殘奧 晚間精華》。

此外，無綫並推出多個特備勵志節目、電影等，介紹運動員的奮鬥過程，翡翠台8月21日起一連三個周六中午12時30分《#一屋後生仔》、8月23日至27日下午5時55分《追夢殘奧．砥礪前行》、8月30日至9月3日下午5時55分《敢．追夢》、8月29日晚上7時《星期日檔案》；J2 8月22日下午3時10分劇集《獻給你的徽章》及明珠台8月29日下午1時電影《生命再燃亮》。

（即時娛樂）