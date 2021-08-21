楊樂文江𤒹生新歌《虎道門》MV型爆燈 網民︰正副隊長組合無懈可擊 (13:26)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）合唱的新歌《虎道門》昨日推出，MV於晚上9時在MIRROR官方頻道首播。「虎道門」是指舞台兩側入口。MV開始時，Lokman與AK從台下兩端，穿過虎道門，走向舞台中央。AK型爆坐在貨車頂出場，Lokman似感受到殺氣，從二樓位置走出來跟AK對視。兩人忘我地勁舞連場進行對戰，加上現場佈景及兩人一身東洋味打扮，予人日本暴走族的感覺，非常熱血。Lokman在MV中有大量騷肌鏡頭，十分搶鏡，有粉絲就不滿AK未有騷肌肉。

MV推出15小時，觀看次數已超過22萬次。不少歌迷大讚Lokman和AK在MV中非常有型，表示「正副隊長呢個組合太無懈可擊」、「正副隊長的chemistry熱血有火」、「這次新歌曲《虎道門》很新鮮，很有突破」、「正副隊長呢個組合好正，成個MV用心製作，曲風也特別，成件事好型呀，超喜歡」。首次出歌的Lokman亦獲粉絲大讚「Lokman隊長聲、色、藝俱全！值得擁有更多演出機會！真係太型啦」、「隊長RAP得好正！希望日後見到佢嘅Solo歌啦﹗Lokman第一次嘅新歌一定要撐！要畀其他人知道鏡仔個個都跳得唱得」。

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（即時娛樂）