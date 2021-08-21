李行導演離世｜女兒李顯順憶亡父最後時光 未敢將父死訊告訴母親 (15:05)

被譽為「台灣電影教父」、曾3奪金馬獎最佳導演的李行，前晚（8月19日）因心肺衰竭病逝，享年91歲。李行女兒李顯順透露父親的心臟從5月開始出了問題，大多由她餵食，一直到最後3天開始用鼻胃管。李顯順說︰「他不太吃，然後變得有點瘦，當天用鼻胃管餵食後，平靜、安詳的離開。父親沒有交代後事，告別式還在討論當中。」她表示父親生前對別的話題似乎都不感興趣，但一講到電影就完全變了另一個人。李顯順透露母親仍未知道父親已逝世︰「到現在還不曉得，因為他們感情很好，還是要專心照顧她，他最後仍關心媽媽怎麼樣。」

李顯順在facebook提到父親的遺憾，又分享父女的最後時光。她說︰「我一直以為這麼堅強又這麼愛我媽媽的爸爸是不會先媽媽而去的，這一定是他的遺憾。」李顯順透露父親因心臟瓣膜老化導致食慾不佳，身體漸差。她回憶父親在飲食上非常不合作，不僅拒絕吃喝，更像小孩一樣討價還價，令她心力交瘁。「情急之下我也會『嚴加管教』，但是最後總是在他一句『我的乖女兒，辛苦妳了』，我們父女抱頭痛哭而收場。」

李顯順表示李行日漸消瘦，8月16日清晨因血氧含量太低送院急救，雖然後來曾有好轉跡象，但只是暫時的延緩，最後於8月19日晚離世。

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（即時娛樂）