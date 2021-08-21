邱士縉偕女友「巨龍巴」前打卡︰謝謝你們的支持 (15:39)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨天（8月20日）31歲生日，獲粉絲送上生日應援，豪擲15萬租用印有Stanley肖像的巡遊巴士「巨龍巴」於鬧市行駛4天。Stanley帶埋女友李炘頤（Alina）在巴士前打卡，並在社交平台分享照片及發表感言。

他說︰「又一年充滿愛的生日。幸運的我，入行三年，身邊很多善良的人都願意幫助我，愛我。無錯，係你呀，係你呢，唔好四圍望。不論是工作上合作過的人，身邊的朋友，支持我的粉絲，還是喜歡過我的觀眾們，所以無錯，係你呀﹗真的真的謝謝你們，沿途上不同的支持，成就更好的Stanley。呢個世界還有很多愛，亦很需要愛。有人說，慶幸這個年頭有我們的出現，我們又何嘗不是有你們的支持呢？感謝每一位到場打卡的teamstanley，感謝每一位支持過我的朋友，感謝幫忙籌備今次活動的admins和設計團隊，感恩生命中每一位teamstanley的出現。請相信我，我會繼續努力，做好每一個作品，演好每一個角色，唱好每一句，繼續帶歡樂給你們。」

Alina在社交平台上載與Stanley的合照，留言︰「生快呀三十一歲的大佬。」

（即時娛樂）