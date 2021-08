湯洛雯(靚湯)的18歲愛貓「Mo仔」病逝,靚湯在Instagram上載和Mo仔的合照,並以英文歌《See You Again》歌詞悼念。她說︰「Thanks for these 18 years﹗I love you﹗My little fighter angel mo jai﹗(這18年來,多謝你﹗我愛你﹗我的戰鬥小天使Mo仔﹗)」

靚湯是圈中出名的貓奴,即使愛貓患病,她也不離不棄,花盡心機、時間照顧牠們,被咬傷也在所不計。Mo仔1歲曾感染金錢癬,因對藥物過敏,獸醫曾建議安樂死,但靚湯非常有耐性地照料牠及帶牠求醫,終陪牠熬過最困難時期。

