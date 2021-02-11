MIRROR正副隊長新歌MV鬥型 Lokman自爆與AK有男人的浪漫 (18:18)

MIRROR的正、副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong，AK）推出合唱歌《虎道門》，兩人在MV中化身日本暴走族帥氣登場，Lokman更赤膊上陣展示健碩身形，獲粉絲大讚有型﹗

相關新聞︰楊樂文江𤒹生新歌《虎道門》MV型爆燈 網民︰正副隊長組合無懈可擊

《虎道門》歌名有「經過虎道門走上舞台後就忘記一切、盡情演出」的含意，展示出他們對舞台演出的熾熱情懷。AK說︰「希望每首歌也可以表達唱者心聲。與Lokman製作這首歌時，澎湃節奏是想表現內心對舞台表演的一團火。只要經過虎道門上到台板，腦海只有盡情表演，盡情在台上發揮，就是這首歌想表達的心聲。能踏上舞台的機會很珍貴，MIRROR很珍惜踏上台板的機會，經過虎道門踏上舞台必定百分之二百演出，無悔在舞台的演出機會。」

AK表示早在參加《全民造星》時已想跟Lokman合作︰「我很喜歡Lokman Rap歌，我構思的跳舞歌曲亦以Rap作主軸，所以出跳舞歌第一時間會想跟Lokman合作。參加比賽時，我們屬不同組別，難有合作機會。我去年推出Solo歌時，已想有合作機會，直至今年出了《黑之呼吸》後，向花姐表示想跟Lokman有首跳舞歌。很多人問我何時有跳舞歌，其實我一直想等與Lokman合作才推出。」Lokman認為他和AK都是爆炸力較大的表演者，一齊合作就能盡情「爆炸」。《虎道門》歌詞率真、曲風剛烈，Lokman說他和AK的相處模式同樣簡單直接，不需說太多已明白對方，絕對是男人的浪漫。AK則表示︰「我們關係融洽，未曾吵架。我視Lokman為哥哥，以他為榜樣，我們相處就像哥哥、弟弟一樣。」

AK透露今次的MV拍攝波折重重，原定的拍攝日期已因風雨關係而延後，至正式拍攝當日又遇大雨，幸好雨很快停，才能順利完成。Lokman指排舞師今次花盡心思設計舞步，Dance break絕不易跳。他說︰「製作這首歌幾緊張，我們製作了幾個版本，每一次寫詞和錄音都是一個嘗試，因為不知道效果如何，每一次等待製成品出來，就看看如何改善，花了不少心力。」

（即時娛樂）