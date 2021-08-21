七公主｜陳曉華咬木塞改善「黐脷筋」 監製預告她以好特別方式回歸 (19:12)

無綫劇集《七公主》宣傳海報有8位花旦：黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹、江嘉敏及陳曉華，網民一直猜測誰是「偽公主」。

陳曉華日前出場，飾演強姦案受害者胡映雪，代表律師是黃翠如飾演的顧靈珊，最終因母親為錢推翻口供，令她敗訴，心灰意冷下向顧靈珊道別，並留下一句似有弦外之音的對白：「如果我有你這樣的家人多好。」之後映雪自殺身亡，令顧靈珊震驚及傷心。很多網民議論陳曉華是否「公主」？有人覺得她出場集數少應不是公主，有認為監製陳維冠擅於搞怪，劇情應該無咁簡單。有人更「柯南」上身說：「片尾佢成個黑衣人咁同翠如對話，一定未死！可能黑化咗。」對於網民疑問，陳維冠笑言：「佢的確係會再出場，回歸方式仲好特別！」除了「公主身分」引發熱議，映雪遭生母背叛網民亦睇到咬牙切齒：「個阿媽仲瞓唔瞓得著呀？」、「家門不幸」、「係唔係親生㗎？」

陳曉華演戲經驗雖然尚淺，但演得自然，有網民留意到她講對白時「黐脷筋」的情況有改善：「值得畀機會」、「演技進步咗，對佢改觀。」、「黐脷筋冇晒，畀10個Likes。」對於網民正評，陳曉華感驚喜，說會繼續努力做到更好：「知道自己咬字唔理想，所以有搵老師指導同練習，包括咬木塞以及唔同類型嘅肌肉訓練。」她透露為《七公主》連續拍攝了3日喊戲，對她是大挑戰：「第一次應付長時間喊戲，擔心喊到無晒眼淚，所以嗰3日我有飲多啲水，確保有足夠淚水。」她又讚監製指導足夠兼指示清晰。

《七公主》下周劇情再進入高潮，顧靈珊與妹妹顧青桐（高海寧飾）的不和升級，靈珊怒摑青桐。而為賺錢偽造證書的顧雙兒（江嘉敏飾）被捕入獄，並在獄中遭圍毆。

（即時娛樂）