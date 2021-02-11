港姐2021｜陳聖瑜王嫿嫿狀態勇有信心入決賽 梁允瑜腳傷打止痛針上陣 (19:50)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》明晚舉行準決賽，20位候選佳麗今日穿上泳裝綵排。（3）陳聖瑜 、（9）王嫿嫿、（18）莫韻諰狀態大勇，（5）張嘉倩縮肚仍難掩肚腩。（17）余詠童 及（2）陳懿德身材最出眾，（16）伍韻婷就較輸蝕。

陳聖瑜 、王嫿嫿被視為大熱，莫韻諰愈戰愈勇，她們均有信心晉身總決賽。陳聖瑜自覺進步空間不及其他佳麗明顯，明晚會保持好心態，最怕臨場失準。王嫿嫿擔心廣東話麻麻影響問答環節表現，打算如機械人般說慢一點，希望司儀、評審不會聽到想睡。

張嘉倩否認未收身，自言天生骨架闊，游水令身形更大隻，再加上水腫問題影響。她說︰「我已吃少一點和做運動。離準決賽只剩一晚時間，我會多飲咖啡和禁食來補救。」

余詠童、陳懿德身材最出眾，她們認為口才好更重要，伍韻婷不認同自己較輸蝕。余詠童被指鼻子大，她坦言從小已因鼻子大而被取笑︰「我遺傳了父母的福鼻，小時候曾想整容，長大後就打消念頭。從前會為此不開心，現在反而堅強了，不會因外表而自卑。」

（1）梁允瑜、（13）王嘉慧齊齊受腳傷。梁允瑜打算賽前打止痛針︰「雖然會有頭暈的副作用，沒辦法，要頂硬上。」王嘉慧稱其傷勢已好轉，毋須打針，服消炎藥便可。

（即時娛樂）