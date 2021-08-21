蔡少芬入行拍劇做主角收2萬 朱茵當年月薪8千 (21:50)

「港普F4」蔡少芬、朱茵、洪欣及陳法蓉在內地真人騷《請吃飯的姐姐》合伙經營餐廳，公認是「廚藝擔當」的蔡少芬在第3集使出看家本領，炮製一味「菠蘿芬冰鎮咕嚕肉」，令不少客人都食指大動！在烹調過程中，餐廳經理擔心咕嚕肉的份量太多，一向愛玩笑的蔡少芬笑言：「不會，洪欣一個人都可以吃一盤，她臉又胖，嘴巴又大。」

今集一名年輕的農場主帶了不少小動物來拜訪4位姐姐，朱茵與法蓉一見到小動物立即「心心眼」，徒手捉蜥蜴、豚鼠及鴨子等，洪欣則被小動物嚇到大叫。談到兔子的繁殖話題時，3位星級媽媽蔡少芬、朱茵及港欣忍不住分享當年「坐月」的時光，鬥曬恩愛。朱茵讚老公黃貫中那時對她照顧無微不至：「他幫我燒薑水，還幫我洗頭髮。」蔡少芬憶述老公張晉擔當她的私人按摩師：「我晚上睡覺時會抽筋，老公會起來幫我按摩，因他是運動員，知道怎樣去按。」洪欣就爆坐月時被老公「焫著」：「他不知道薑水是要放涼，幫我洗手時他好緊張，我把手伸出去，他就把整壺熱水倒下來，快把我燙熟了。」蔡少芬聽完笑說：「他其實很討厭你。」

節目中提到收入的話題，她們分享當年入行時的工資。蔡少芬透露：「我那時候（1991年）當選香港小姐季軍後，就500元一個騷，例如一部電視劇有20集，那就算40個騷，如果你當主角，從頭到尾都有你的戲份，就只有兩萬元。」朱茵表示當年未畢業已有機會參與幕前工作，當時每月工資大約8000元。至於陳法蓉大爆香港小姐的工資多年來也零增長，令全場嘩然：「我記得當選香港小姐（1989年）後是每個月有固定工資，那個工資就很低，過了很多年之後我遇到一個新的香港小姐，我再問她現在每個月工資是多少，我沒想到過了那麼多年，她跟我那個年代的工資是一模一樣，沒有加過。」

（即時娛樂）