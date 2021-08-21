為「教主」瘋狂︱凍齡女神李婉華自薦做姨媽 自爆當年喊住離開大台原因 (23:24)

李婉華早前由加拿大返港處理私人事務，她接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問。1986年她入讀演藝學院，同年被TVB發掘成為「銀河十星」之一，登上女主角位置。2003年結婚並淡出娛樂圈移居溫哥華。她今次返港因為要隔離21日期間，狂煲《大叔的愛》迷上「教主」盧瀚霆（Anson Lo）成為神徒，為見「教主」一面，好友歐錦棠幫忙帶她追星。

婉華說：「真的很開心，我成世人都無做過呢啲事（追星），多謝棠哥，他真的幫我問花姐（黃慧君）再帶我去，花姐還幫我拿相機。如果ViuTV找我回來跟MIRROR合作，我願意！我可以做阿姨、姨媽，花姐話我仍可做姐姐！」

李婉華為一代女神，一出道已是劇集《旭日背後》女主角，兩套處境劇《公私三文治》及《卡拉屋企》更令她紅極一時。原來94年表面風光的她，忽然絕跡TVB幕前到台灣發展，之後出過一張唱片後事業下滑，與她當年不滿TVB加薪幅度，拒絕續約慘遭雪藏有關。她說：「當年我們人工好低！為何離開？因為加好少錢人工，我記得那位經理跟我談加人工時，我直情流眼淚！加我咁少錢，又要我簽多十年八年？我話我怎生活？當時我仲要阿媽幫補！我好捱得，但實在太少錢了！亦因唔簽約，我拍完《卡拉屋企》就雪藏我一段長時間，我試過半年沒工作沒收入！（當時嬲唔嬲？）其實當年我哋走得的人，無一個開心！個個都想繼續做，但真係生活唔到！」

當年李婉華星途多波折，她因拍劇認識夏韶聲後有機會簽約唱片公司，並於1994年推出大碟殺入樂壇。可惜大碟面世首日就碰上公司結業，至今她仍無法追討她代公司墊資的數十萬元。她說：「那階段，其實你有些知名度都可以唱歌，但講真那張專輯製作好好，當年亦有樂評拿來跟關淑怡及王菲相提並論，我是好開心！但沒錯！出街第一天公司就執笠，我好記得那天我扮到靚靚上商台宣傳接受Wyman（黃偉文）訪問，外面有好多記者，Wyman告訴我消息時，我直情呆了！不停問真的嗎？」

李婉華慨嘆自己入行後一直運氣不佳：「我從來不覺自己做這行有運，很辛苦才獲得一點點，某階段很心淡，由TVB的經歷，會問為何這樣對我？可以人道啲嗎？我只要求多點點吧！你唔簽？我就雪你！這行很殘忍，唱片也是，我好畀心機做所有事，結果公司突然摺埋，仲欠我好多錢。是之前因這唱片到英國及巴黎影相，這是公司應該支付的製作費，但行程中監製話信用卡有問題，全隊人最大是我，難道我叫化妝師代碌卡嗎？那我就代碌卡，你想想這麼多人在歐洲這麼多天花錢多少錢？是很多萬元！我真係好慘！」李婉華後期主持了商台節目《戀上你的床》，這兩年事業露曙光，她思想傳統，為家庭放棄事業移居溫哥華。

（即時娛樂）