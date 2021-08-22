孖「大叔」黃德斌跟觀眾近距離接觸 呂良偉罕有現身謝票 (15:48)

由謝霆鋒和甄子丹主演的電影《怒火》，票房已破500萬港元。為答謝觀眾，在電影開畫的首個周末，特別安排連場謝票活動，極少參與謝票的呂良偉（呂哥）親臨戲院，偕黃德斌、楊天宇及張文傑與戲迷近距離接觸。

呂哥已欣賞過《怒火》3次，依然樂此不疲，他讚歎說：「在今日已很難拍出這樣認真、製作嚴謹的香港動作大片，作為香港人，應該要感到自豪！」他藉此機會，緬懷才華橫溢的陳木勝導演：「我在1985年接拍劇集《雪山飛狐》，陳木勝本來是杜琪峯的助理編導，這是他升任導演的第一齣劇集，我有幸能和他合作；想不到，陳木勝導演最後的一齣電影《怒火》，我也有份演出，這是個奇妙的緣分，陳木勝導演的離去，絕對是電影界的重大損失！」

呂哥主要戲分在一個已廢置商場拍攝，沒水、沒電、沒冷氣，高溫下更要拍打戲，幸得好友甄子丹支持，呂哥笑稱：「雖然子丹沒有在這場戲出現，但他真的有義氣，早已對我講明『你拍幾多天，我陪足你幾多天』，果然我拍了7天，他真的來了7天！」

同樣在謝票大受歡迎的「大叔」黃德斌，則向觀眾披露埋位前的準備工夫，「劇組有專人教我們有關槍械的知識，如怎樣用槍、入彈、拆槍，訓練時用真槍實彈，令我們去到現場發揮得更好；同時有軍人出身的外籍動作指導，訓練我們的隊形，怎樣進攻及防守，令武術指導在現場一聲號令，我們就能立即做到」。

楊天宇大爆在北京道一幕誤傷了張文傑，他說：「在最後一場肉搏戰，本來已經試過好多次位，動作設計叫我打得快一點，怎知手肘就不慎打中張文傑左邊額頭位置，令我內疚了很久！」張文傑聞言，居然一頭霧水，反問楊天宇 ：「有這樣的事嗎？我真的記不起來了！」

（即時娛樂）