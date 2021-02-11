婉拒Follow舊愛Ig｜鄧麗欣唔識形容同方力申關係：多謝佢成為我粉絲 (18:19)

【今日直擊】鄧麗欣（Stephy）與台灣藝人邱勝翊（王子）戀情告終，今天是她爆「分」訊後首度亮相公開活動，擅打排球的她指導奧運港隊羽毛球代表謝影雪和鄧俊文排球動作，她受訪時表示壓力大，並笑說：「原來沒有事情是沒可能的，連我都可以教到港隊。」

談到回復單身的心情，她說：「OK！」追問跟王子分手原因，是不是異地戀難維繫？她落閘拒談：「已經在社交平台交代，不說了，希望大家給空間我們。」但她指與王子關係保持做「正常朋友」：「社交平台繼續互Like，私下沒刻意太多傾偈，但會互相關心支持。」

網民希望她翻撻舊愛方力申（小方），Stephy笑說：「可能我們之前拍的戲經常重播，先有畫面。」小方公開稱是Stephy粉絲，Stephy說：「多謝他成為我粉絲。」會不會考慮重新follow小方Ig，她解釋：「我follow的準則是，最近合作過、聯絡過、見過面先follow，其實我不是經常玩社交平台。」問到跟小方關係是否「正常朋友」？她有所保留：「不懂得怎樣形容和他的關係，但工作見到面會Say Hi，大家對朋友的定義不同。」

問Stephy是否準備再尋覓Mr. Right？她表示順其自然，不會強求，有緣認識、發展再打算，暫時寄情工作。對於《男排女將》於美國電視台播放，她高興表示：「沒想過可以衝出香港，希望有機會拍續集或者電影版。」

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（即時娛樂）