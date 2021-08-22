睇好姜濤減肥會輸 柳應廷為拍戲剪髮 遭Edan笑似路人 (19:17)

【今日直擊】鄧麗欣（Stephy）、MIRROR其中7位成員包括Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）及Jeremy（李駿傑）、ERROR、陳海寧（Dee姐）、余潔滢（Zoe）等，今日到旺角出席ViuTV《力圖打排球》記者會，曾出戰奧運的香港羽毛球代表謝影雪（雪雪）和鄧俊文也參與其中；ERROR的193（郭嘉駿）、MIRROR的Tiger跟他們的緋聞女友Dee姐、Zoe碰頭，4人合照時表現拘謹。

現場分組打排球和羽毛球，觸發MIRROR和ERROR「復仇」大混戰，連「鄧謝配」更為MIRROR內訌，場面搞笑。Stephy指導雪雪和俊文打排球動作，雪雪和俊文也跟MIRROR和ERROR的肥仔切磋羽毛球，作賽5分鐘，「鄧謝配」以11比2勝出，當中以Tiger和Jer表現較好。賽前被看好的Ian卻表現失準，連環失球，雪雪笑認自己發球不好，先讓了一分；但鄧俊文竟向Jer猛力扣殺，雪雪表現心痛，作狀追打俊文代Jer出氣。

Alton表示《男排女將》拍完後，曾想過組隊打排球聯賽，並以前排球港隊成員Ian做主將，但計劃不了了之，最終得個講字。對於《男》劇將於美國電視台播出，7子大表驚喜，又盼疫情快過去，可以出埠宣傳。Jer表示能與「鄧謝配」打波感開心：「本身要開工，工作取消了，不休息都要來打。」對於雪雪偏心他，Jer也送高帽：「雪雪打波好Charm，她是我女神，大家影合照留念。」

Jer為拍新戲剪頭髮，他透露忙於讀劇本，日內便開工，又呻新髮型被成員Edan取笑：「Edan笑我剪完髮似路人，好似回去參加《全民造星》比賽時的模樣。我都喜歡長頭髮，好像是自己標誌，但難得為拍戲作新嘗試，否則未必會剪短。」

姜濤自爆跟經理人花姐（黃慧君）輸賭，在開戲前速減11kg，Jer笑稱看好姜濤會輸：「他會賠錢，我都有應承花姐減肥，但沒有輸賭！」

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（即時娛樂）