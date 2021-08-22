港姐準決賽︱梁允瑜自覺因負面新聞被淘汰︰賽制不適合我 (23:55)

【今晚直擊】《2021香港小姐競選》12強佳麗誕生，大熱的（3）陳聖瑜、（4）關楓馨順利入圍，（9）王嫿嫿卻被淘汰。

曾流出粗口鬧前度片段、帶傷上陣的（1）梁允瑜同樣未能晉身總決賽，她受訪時稱什麼內幕、明爭暗鬥都會講。梁允瑜坦言沒想過會被淘汰，自覺輸在太多負面新聞及太敢言。她說︰「我在他們面前說話比較真，什麼都會說，少修飾。我覺得應該都是被負面新聞影響，因自覺表現不差，雖然受腳傷，但是在狀態之中，不覺得有出錯。一開始就淘汰4個，不會是一日見評判就可造成的結果吧！（賽制不公平？）我不會說賽制不公平，但這個賽制不適合我。現在的節目應該創新，而且應要用人唯才！香港小姐不只有一個形象，如果因以前的事影響，覺得這個女仔就係唔得，我想我不適合他們。（這都是你的揣測，事實未必這樣。）都有可能，這只是我的個人意見。」

被問到可後悔曾拍下粗口鬧前度片段時，梁允瑜說︰「其實不是我拍的，當時的男友揭露了我家的一些醜聞，我的家境不太好，不想被人知，他卻告訴我所有身邊朋友，我當時曾為此做傻事，很失落，拍拖拍到為了一個人而失去自己。我當時被分手，處於很不開心的狀態，飲酒後被朋友拍下片段，這條片不是我擁有的。每個人都有不開心的時候，有情緒發泄很正常，如果要公開這些去攻擊我，我想對想攻擊我的人說，可能我在這個比賽上輸了，但我可以做回自己，終於可以再講正宗的廣東話和食魚蛋，不用再避忌。（之後有何打算？）會去一次短旅行，明年會繼續進修碩士課程。（如TVB想簽你？）再講啦！」

（9）王嫿嫿大熱倒灶，稱對不起家人、朋友及粉絲，所以對自己失望。她自覺輸在廣東話欠佳，希望如有機會可入行做藝人。（6）余曉蕙的得分是零，她坦言有少少失望，但努力過就沒遺憾，已經盡力做到最好。

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（即時娛樂）