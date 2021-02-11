女兒勁迷MIRROR 胡諾言唔呷醋：佢哋都叫我大叔 (15:45)

育有3名仔女的胡諾言（胡仔），昨天偕太太陳琪到主題公園欣賞子女首次同台跳舞，孻仔因為太累要午睡，未能在演出前全家合照留念。吳若希的女兒Giselle亦有份表演，她與丈夫及幼子Kylian也來捧場，卻以趕時間為由，只有拍照未有受訪。

胡仔目前兼顧拍兩部新劇，難得有兩日假期，可以親身捧場看子女演出，也乘機慶祝他今天（23日）44歲生日。他的兩名女兒表示會陪爸爸食飯，並送上自製的禮物。她們又自爆喜歡人氣男團MIRROR，特別喜歡成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安），大讚Anson靚仔而且跳舞又好，還有追看他們主演的ViuTV劇集《大叔的愛》。

陳琪表示不會陪囡囡追星，並反問女兒，爸爸靚不靚仔？長女識趣回答：「爸爸靚仔！看劇會看爸爸，看唱歌跳舞就看Anson Lo！」胡仔冧爆說：「在家她們都叫我大叔！我不會呷醋，小朋友有自己世界，好難控制，只要是健康又看得開心就沒問題，女兒看過我的劇，都有讚一、兩句。其實好多年前我的MV是花姐（黃慧君）拍，如果有機會問她可不可以探MIRROR班，也贊成不同機構互相合作。」

有報道指《東張西望》主持潘梓鋒，與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，暫時全面停工，連帶有份拍的新劇《隱形戰隊》也可能易角。胡仔在劇中跟潘梓鋒沒有對手戲，私下並不熟絡：「私人事等他本人回應，希望事情盡快過去，印象之中，他是個好sporty的人，見他早前有參加《明星運動會》，大家有傾關於做運動的事。」

（即時娛樂）