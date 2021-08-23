關楓馨搵星爸助陣惹爭議｜陳聖瑜唔覺偏頗 何小慧稱大會公平 (16:57)

陳聖瑜（左起）、關楓馨和宋宛穎躋身決賽後，成為三甲大熱；而何小慧（圓圖）則強調大會是公平的。（陳釗攝）

【今日直擊】《2021香港小姐競選》12位決賽佳麗今天會晤傳媒，其中（20）梁菁琳因身體不適缺席。出身選美世家的（8）宋宛穎於昨晚準決賽問答環節，獲得100%票數完勝對手，她表示沒想過，問答環節一直是她最緊張的，因要在最短時間內想到大方得體答案，對結果感到滿意，亦增強信心，希望決賽有更佳表現。

談到關楓馨獲星爸助陣，可覺不公平？宋宛穎說：「不會，我們對自己才藝表演很有信心，大家表演各有不同，她就有特別嘉賓。」問她於決賽當晚會否叫曾奪1990年澳門小姐亞軍，以及代表澳門來港出戰華裔小姐的媽咪來幫手？她笑指媽咪不再出鏡，但也希望媽咪來看決賽。

大熱佳麗（3）陳聖瑜也不覺得有偏頗，她說每組表演主題不同，紅組需要幫手，不方便出面請人，所以出動爸爸也是不錯選擇。她自覺準決賽表現有少許緊張，幸最後大步檻過。談到好友梁允瑜被淘汰？陳聖瑜表示有少許可惜，覺得對方昨晚表現淡定有自信，口才也不錯，面對負面新聞時，也抱謙卑和知錯能改心態，這已經很好。

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節目統籌經理何小慧交代梁菁琳缺席原因，她說對方本身是敏感體質，參選期間對很多東西敏感，連拜神大煙都不行，平時也自備食物。她稱梁菁琳已看醫生打針，今早曾返電視城，但見暈又想嘔，可能睡眠不足，先讓對方休息，回復狀態再工作。

談到關楓馨請爸爸關禮傑助陣演出，事後惹網民爭議，何小慧解釋只是該組才藝表演的故事設計，大會很公平，其他佳麗也清楚整個表演。她又透露已安排部分落選佳麗去星夢試音。

談到落選佳麗梁允瑜稱賽制不適合她？ 何小慧表示：「我賽後有跟她傾過，她沒想到會被淘汰，我覺得可能之前的負面新聞和腳傷都有少少影響。 」賽制方面，何小慧和項目統籌顧問鍾子綸表示，今年跟以往不同，有5位主席評判，評判除了清楚每個女仔資料外，之前亦逐個見面，以評判的個人角度和審美去畀分，再決定最後12強。

（即時娛樂）