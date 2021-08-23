嘆世事難以預計｜趙學而笑歌迷好癲：買貴飛睇一個老女人 (18:31)

趙學而和她的團隊昨晚在九展Music Zone舉行首場音樂會，吳肇軒（右下圖）擔任「陪唱」嘉賓。（大會提供）

趙學而昨晚（22日）在九展Music Zone舉行首場《趙學而我們的音樂會》，全場爆滿。穿上白色娃娃裙及戴上毛毛后冠的學而，先以《謫仙記》揭開序幕，唱畢後她要求全場歌迷以最熱烈的掌聲送給自己，她說：「你哋實在太癲啦，咁貴嘅飛都買嚟睇一個老女人。」歌迷即以「我愛你」回應，學而笑言：「你哋愛我？我老公喺度㗎，我都愛死你哋。今次會唱一啲以往好少唱同冇唱過嘅歌，所以好大壓力，當年唱嗰時仲係少女一個，依家幾多歲呀，唱番都驚。」

學而透露演唱會本應於2019年11月舉行，並構思好音樂會名為《尋開心音樂會》，但鑑於當時環境大家都不開心，故決定延期，她說：「2018年做完騷，1年後想做個細騷開心吓，世事往往預計唔到，呢樣又話唔做得、呢度又唔去得，好彩場地畀我哋一拖再拖。由於我哋公司細細冇乜sponsor，50%同75%入座率真係蝕到入肉。」

學而感謝樂隊時有感而發，指現時生於瘋癲世界，希望自己選取的歌曲，能令大家心靈上得到紓緩，最想大家生活舒服開心，她還叫大家加油。

為了緩和沉重氣氛，她呼籲觀眾散場後，到小賣部買T恤及明信片。她解釋推出明信片，因為近來很多朋友移民，她說：「呢幾個月好多朋友一家大細去第二個地方生活，我有啲唔舒服，香港係我成長嘅地方，要轉個模式去第二度生活，真係要好大勇氣同妥協，所以出明信片令走咗嘅人，有少少回憶牽掛呢個地方。」

於音樂會尾聲，學而邀請吳肇軒上台「陪唱」，吳肇軒表示首次擔任「不唱歌的演唱會嘉賓」，他還即興表演側手翻呢！

（即時娛樂）