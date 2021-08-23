孖Edan拍校園劇 31歲邱士縉演中學生角色 被笑似阿Sir (18:55)

【今日直擊】MIRROR成員呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley），今日聯同吳海昕、魏浚笙（Jeffrey）、陳毅燊（ANSONBEAN）、吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）合演的ViuTV原創青春校園劇《i.Swim》，在九龍塘一間學校舉行開鏡禮，大部分演員以校服Look示人。

剛度過31歲生日的Stanley，談到今次演出挑戰演技，希望能演活一個中學生。Edan大爆首日開工時，聽到Stanley被指似阿Sir多過學生，Stanley說：「我都聽到，有少少不開心，於是我問個化妝，我是不是真的似阿Sir？個化妝安慰我，說我似留班學生，（Edan插嘴：似留班10年），不要跟其他學生站在一起就得，相信稍後拍游水戲分，不用穿校服會好好多。」

24歲的Edan自信扮中學生無問題：「我畢業了幾年，完全是學生，保持住演學生都得呀！」反而他覺得與Stanley演游泳健將難度好大，因為他們本身不熟水性，開劇前要上游泳班，現在總算學識游水。Stanley說：「導演叫我們不用擔心，只管學好游泳姿態，游泳速度可以靠攝影和特效配合。」身形健碩的Stanley，向來保持4嚿腹肌，他對著泳褲有信心，但為演中學生更傳神，決定極速減磅。Edan則為了穿泳褲更有型，目前靠健身配健康餐操練，他說：「我每日開工自備食物，只能食烚雞蛋和蒸番薯。」

Edan透露劇中有感情線，但非常純情，跟對手連拖手戲也欠奉。提到他在社交網分享扮女生的合成圖被讚「靚女」，他笑言：「粉絲分享合成照遊戲給我，我覺得得意就玩，我都覺得扮女仔幾靚，仲令到Stanley動心。」

Stanley笑言對Edan反串扮相嘔心，談到收到女友李炘頤的生日驚喜，他說：「我們過二人世界，她為我準備蛋糕，事前她叫朋友到家中佈置，本來想製造驚喜，但被我撞破，好搞笑。」

（即時娛樂）