跟電競比賽對手爆口角 何猷君：以後會管理好自己情緒 (19:57)

已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君，近日出席他投資的電子競技俱樂部手遊王者榮耀比賽，微博今天瘋傳一段影片，片中見到已為人父的何猷君，跟對手的工作人員發生口角。有網民討論事件經過，片段中見何猷君跟對手的工作人員有言語衝突，何猷君還被指挑釁對方，並大叫：「你上來啊！」之後他還激動地指手劃腳，並說：「啦啦啦啦啦啦！打不過我吧！」有網民自稱當晚在場，指何猷君所屬的隊伍輸掉第一局時，何猷君已罵對手是廢物，有網民稱何猷君態度欠佳。

到今天（23日）何猷君在微博發文回應事件，他表示本來不想回應此事，並指是比賽外的一場鬧劇，但當他看到家人受到很多條惡語攻擊，他決定說一下：「第一，本人從未有過辱罵對方工作人員的言行，倒是對方說我的一些言論，相信看過視頻的大家都有聽到吧。第二，e星每一場比賽都在全力以赴，這是對自己及對手及電競的尊敬。我們贏得起也輸得起。電子競技最迷人的就是『熱血』，千萬別讓它『涼』。第三，我以後會管理好自己的情緒，做一個不那麼容易『上頭』的電競觀眾。最後想問，說我人設崩塌的網友，我在互聯網的人設不都是你們說了算嗎？」

（即時娛樂）