性格火爆常離家出走 孫慧雪：做了媽媽不能再衝動 (21:05)

由孫慧雪、張美妮及關心妍主持的《靚媽圍爐》，在最新一集中大爆老公常犯的錯。孫慧雪說自己跟老公同是火爆型，以前她是個一句不合即離家出走的人，生BB後有次兩公婆因小事吵架，她習慣性氣沖沖離家，落到樓下醒覺自己已是媽媽，不能再衝動，「嗰一刻我諗，死啦，兩個鐘後我又谷奶、又要餵BB，走都要上返去執嘢，但係帶埋BB走，單是BB用具已經多到冇可能搬到。終於我打電話畀老公，叫佢落樓氹返我！佢死死地氣落嚟，問我想點，我惟有死死地氣話你攬返我，攬完我就上返去！哈哈」。

張美妮笑指自己是Staycation始祖，因為婚前她是與老公同居，所以一吵架就無處可逃，惟有住酒店讓大家冷靜一下，最長試過離家3日；但現在有女兒，她已不能離家出走，因為不捨得丟下女兒。

關心妍未試過離家出走，她稱女人有情緒，男人也會出現「月經前緊張」，「啲人話男人月經前緊張，係情緒易波動，凡事緊張，易疲倦，易肚餓，又要食甜嘢，我老公幾乎中晒。之前佢太緊張，我會爆佢，不過依家試得多，會慢慢知道要調解、要叫佢冷靜。我始終覺得，老公係陪你走一生一世的人，仔女長大了會有他們的人生，所以不能因為生了仔女就冷落老公。奉勸大家，要記得兩公婆一定要有二人世界時間，夫妻關係好，仔女都會學識愛」。

（即時娛樂）