心目中很重要導演 黃德斌：跟陳木勝特別有感情 (23:05)

已故導演陳木勝（Benny）執導及監製的遺作《怒火》，除了主演的甄子丹及謝霆鋒，黃德斌、吳浩康及楊天宇亦有份參與演出；三人在片中跟甄子丹一同對抗悍匪首領謝霆鋒，引發連場激戰，故開工前接受了專業槍械和戰策訓練。

片中有兩場動作戲以南亞村及北京道為背景，黃德斌指場面火爆，拍攝時虛耗體能，且有危險性，難免會有受傷，但過足戲癮。他爆身兼動作導演的甄子丹一絲不苟，要求很高，就算文戲劇本都會給意見。他笑說：「有場戲幾特別，我被十幾人圍攻，最後我舉起其中一人撻落地，甄生（甄子丹）想了一想，說我動作都算快，可以收貨，但我心感到懷疑，是否嫌我再拍的表現都差不多呢？其實我可以拍多一次！」他自信無論拍港版《大叔的愛》或動作片樣樣皆能，笑言打鬥或是跟男人親嘴都只是動作！

對於陳木勝離世，黃德斌指對方是其心目中很重要的導演，原來他早在廿多歲拍攝電影《嘩！英雄》已認識對方，後來合作很多部電影，「跟他（陳木勝）特別有感情，亦因為他，我拍到其他電影。他是個好人，處事仔細、很重情，他擅長拍動作，電影裏也重情」。吳浩康欣賞陳木勝為人真誠，有風度，EQ高，有正義感，「拍戲要面對很多人，處理很多事，但我未見過他發脾氣」。楊天宇讚陳木勝和藹可親，具影響力，他難忘被對方欽點親身上陣吊威也，從3樓飛身落地面，拍完後練大了膽量。

場地：The Crown＠英皇駿景酒店

髮型：Vince Pang@IL COLPO（黃德斌）、Moe@IL COLPO（吳浩康）、Ritz Lam（楊天宇）

化妝：Yen Lai（黃德斌）、木子維納Vena（吳浩康）、Vena（楊天宇）

服裝：shoes by On Running（黃德斌）、Sandro Homme（楊天宇）

（即時娛樂）