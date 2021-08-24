七師傅自薦做P1X3L隊長 賜新隊名Oh My God (16:35)

由七仙羽（七師傅）、陳安立和王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV節目《七救星》，昨晚（23日）一集輪到打救由Phoebus（吳啟洋）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的男子組合P1X3L。七師傅直指組合名難記又複雜，索性幫他們改叫「Oh My God」，3子感到滿意，並大讚好名，七師傅續說：「簡單、易記，人哋日夜都會叫你個名，試想你喺台上勁歌熱舞，台下嘅人會叫『Oh My God』。」

七師傅稱成員George雙眼出事，尤其黑眼圈太嚴重，兼且雙眼經常勾引到人，她說：「我睇得出佢（George）有啲乜嘢不良嗜好，佢唔好意思承認，但我全部都知，George就算你淫邪，但師傅都會愛你。」七師傅還贈他「開心眼大法」。

七師傅再拯救Phoebus，她先叫對方換了全灰打扮，然後準備了一個裝滿蓮藕的背囊，要他放下偶包，揹着「藕包」派傳單及蓮藕給街坊，希望Phoebus能放下偶像包袱，他說：「開始時有一啲收斂，之後我覺得反正都係爭取支持，呢個係事實，我哋又唔紅，就叫多啲人認識我哋，我就徹底打開自己心態。」最後任務尚算順利完成。

七師傅又指P1X3L三子群龍無首，又稱看過3子面相，均沒有資格當隊長，故她自薦當他們的隊長，並跟他們一齊跳舞，估不到七師傅也跳得有板有眼。節目組最後安排多名真粉絲亮相，力撐P1X3L，令3子非常感動。

（即時娛樂）