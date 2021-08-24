暫未考慮母女檔合作 謝安琪做公司財政大臣：見到使費貴會肉赤 (16:57)

【今日直擊】謝安琪（Kay）今日到尖沙嘴出席《MOOV LIVE謝安琪》演唱會記者會，宣布將於12月29日假灣仔會展開騷。Kay表示對上一次在紅館開騷，已是兩年前的事，由於疫情反覆，她減少出席公開活動，認為安全和健康要緊，她說：「我個肺不太好，之前試過爆肺4次，屬於高危人士，所以疫情期間，我都深居簡出。」她指這個音樂會談了一段時間，見到最近本地疫情穩定，便決定落實開騷日子。

談到歌曲《離不開》已奪兩個電台流行榜冠軍歌，Kay自爆揸車時獲知喜訊，激動到爆喊，「屋企人問我為何那麼激動，可能他們感受不到，我覺得好難得，做音樂的環境跟之前簽公司不同，現在自資開公司，做事一手一腳去做，辛苦付出有成果，好有滿足感」。

她指自己兼任公司財政大臣，要學習資金運用，故顧慮甚多，她說：「我經常計數，拍完個MV又計，見到使費貴會肉赤，要想辦法再儲錢。我終於發現自己是個要求高的人，以前食米不知米貴，現在知道有分別。」

Kay在社交網分享4歲細女張靖自彈自唱片段，她指女兒正值最得意階段，但未考慮母女檔合作，她解釋：「個女還細，不想奪取她的童真，而且工作環境辛苦，不容易適應，所以有廣告、電影邀請一對仔女參與演出，我都一一推掉。」

（即時娛樂）