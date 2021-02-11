《怒火》香港票房破900萬 謝霆鋒為「阿敖」結局落淚 (18:54)

謝霆鋒聯同何珮瑜和麥亨利在內地宣傳《怒火》。（大會提供）

由甄子丹和謝霆鋒主演的電影《怒火》，在港上映第6天，票房已破900萬元，直撲千萬大關。

在戲中演邱剛敖一角的謝霆鋒，演出備受讚賞，霆鋒欣慰表示：「知道《怒火》在香港上映，好多朋友都喜歡，對我來說，已好久沒有看過這種香港動作電影。記得入行的時候，為什麼我會好想拍電影？因為『香港動作電影』曾經引領我們走遍全世界，這部是陳木勝導演的遺作，希望可以重新燃點香港動作電影的精神，所以大家要入戲院支持《怒火》！」

近日霆鋒率領何珮瑜、麥亨利亮相《怒火》內地宣傳活動，難得有機會與偶像碰面，有支持霆鋒多年的粉絲，特別帶上23年前的追星筆記本請霆鋒簽名留念，場面感人；亦有觀眾不值《怒火》裏的阿敖全程吃杯麵，最終也未能如願與兄弟們吃到火鍋，竟特地帶來火鍋材料作出補償，讓愛吃的霆鋒興奮不已。

有觀眾表示為霆鋒所演的阿敖而感傷，霆鋒也說自己為阿敖結局落淚：「我也哭了，沒想到大家這麼喜歡這個角色，我演好人的時候，感覺你們反應沒那麼大呢！」霆鋒還自爆結尾一幕即興發揮：「當時拍攝有不同版本，導演最終選擇了這個方式呈現。」

（即時娛樂）