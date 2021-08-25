專訪｜鄺潔楹介意被批評演戲差 努力工作誓圓置業夢 (00:15)

鄺潔楹（Judy）當年以模特兒身分出道，加入TVB後，最先是擔任娛樂新聞台主播，直至在節目《3日2夜》以三點式泳裝亮相受注目，更被網民封為「仙氣女神」。之後，鄺潔楹除了主持《學是學非》、《香港美食一條街》等綜藝節目，亦獲安排參與劇集演出，其中她在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演島大女神Venus一角入屋，在熱播中的劇集《七公主》更一改女神形象戲路，演劍擊高手，對身高150cm的她來說確實需要下不少苦工。「可能自己先天條件比人差，原本訓練兩個月變成了四個月，沒有想過要練那麼長時間，雖然我咁細粒拿着把劍都幾重和比較吃力，但教練很嚴格，每日練刺擊不夠500下不准停，當時覺得自己似劍擊運動員多過似一個演員，沒想過第一次拍正劇就要付出這麼多」。

鄺潔楹坦言為演出硬着頭皮辛苦練劍，全因遺傳了媽媽的「好勝」，「有網民話叫個最細粒的玩劍擊唔好玩啦！我份人就是鍾意挑戰，亦都很好勝，最後一場戲要耍世界級冠軍動作，我堅持親身上陣不用替身，因為練了那麼多個月要用替身覺得好唔型，最後場戲拍了8小時，過程是艱辛，但我都做到，聽聞剪出來只得3分鐘，我仍覺得好值得，可以好驕傲講我全部都是親身上陣」。

對於被標籤為有錢女或質疑整容，鄺潔楹最介意反而是被批評演戲差。她又指一直聽從媽媽所教，要有自己事業，不要想着嫁個有錢人，故一直努力工作，「我曾一度以為31歲可以圓置業夢，但被疫情影響了很多工作機會，仍需努力」。

欲知專訪詳情，請留意今日（8月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）