孖譚嘉儀成功搶鏡 戴祖儀罕有性感打扮：百年難得一遇 (12:12)

戴祖儀和譚嘉儀昨（24日）晚以性感戰衣，亮相無綫《勁歌金曲優秀選第一回》錄影，成功搶鏡，同場的鄭融露小蠻腰、陳凱詠（Jace）則曬長腿，谷婭溦騷香肩，眾女歌手出盡法寶。

對於性感上陣，戴祖儀表示自己大頭蝦：「我對自己沒信心，好少性感打扮，百年難得一遇。我在網上見到模特兒穿這條裙好靚，便心動網購，完全未試過，臨場就換出來，低估了自己。」譚嘉儀笑她猛料，自己相比之下變得普通：「我在化妝間第一眼見到祖儀打扮，嘩了一聲！」祖儀反笠高帽，指嘉儀也擁有美好身段。

鄭融腳踏5吋高跟鞋配性感打扮，不過右腳背貼了藥膏，她自嘲大頭蝦露出破綻，拍照前忘記撕走膠布，她解釋傷患持續半年，因為拍外景扭傷腳，她說：「受傷後一直隱隱作痛，去照磁力共振發現入面積水，我擔心影響跳舞表演，最近上跳舞班測試活動能力，都好小心就住跳。」

陳凱詠所屬的環球唱片今年跟無綫破冰，她表示最近多了機會，參與不同節目，也期待第一次錄影勁歌優秀選，但覺得攞獎難以預算，故對爭獎信心不大。

谷婭溦被發現睇精神科醫生時，在診所內爆喊，她直認受到早前接種疫苗時疑被打「空針」事件影響，心情驚慌又憂慮：「醫生建議我不停的催眠自己，每天起牀對自己說很健康，就會沒事，最近的確有點好轉，壓力減少，但服食藥物導致體重上升，之前我減了10磅，現在體重回升7磅，擔心上鏡好腫。」

（即時娛樂）