思家大戰｜衰鹹濕兼態度差 林盛斌朱凱婷為爭獎力數李思捷 (12:53)

林盛斌所屬一隊原本遙遙領先，後來因為一個答案的閃失，令優勢驟減。（大會提供）

由李思捷主持的無綫全新遊戲節目《思家大戰》，將於星期日（29日）晚首播。首集嘉賓有林盛斌（Bob）及朱凱婷（Heidi），二人帶同家人及朋友亮相節目，合力爭奪近5萬元獎金獎品。

整個遊戲形式相當簡單，製作組會事先準備一連串與生活息息相關問題，然後抽樣跟100名市民做訪問，並將民調答案根據得票票數排上排行榜，只有一票的答案因欠代表性將自動流失。參與遊戲嘉賓需搶答排行榜答案爭取分數，回答的民調答案排行愈高，得到分數也愈高；得分較高一隊方可參與「終極開口中」爭取獎金獎品。

由於遊戲抽取樣本過程既隨機又隨意，有可能是藝人，有可能是工作人員、亦有可能是路人甲，故歸納出來的民調答案，經常不按牌章出牌，故此參與遊戲的嘉賓，即使擁有非凡智力，亦未必勝出，變數甚多！

首集遊戲過程峰迴路轉，原本一直領先的「林家園」，因為一個答案的閃失，令優勢迅即轉移至朱凱婷隊，現場觀眾看得肉緊。首集節目生活題亦貼地，分別有「即食麵配咩最好味？」、「咩嘢Size愈細愈冇用」以及「光頭嘅好處」等，雖然看似簡單，但無論嘉賓或現場觀眾，均對排名榜答案搲爆頭「答極唔中」。

引起現場最大迴響的題目，絕對是「講出一個李思捷最乞人憎的地方」。縱然李思捷近在眼前，但Bob與Heidi淡定地力數思捷缺點，Heidi稱思捷「衰鹹濕」，林盛斌則更誇張，以「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」力數思捷5宗罪，令思捷哭笑不得，他向林媽媽「投訴」：「你個仔仲寸呀！」至於Heidi玩得投入，期間更忍不住大叫：「真係緊張過做奧運主持！」

（即時娛樂）