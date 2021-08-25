SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

凍齡美魔女｜羅霖56歲牛一 獲劇組炮製生日驚喜 (14:41)

文章日期：2021年08月25日

昨（24日）天羅霖的56歲生日，雖然要在工作中度過，但劇集《廉政狙擊》劇組人員送給她生日驚喜，令羅霖十分感動，她留言感謝各位朋友祝福。

（即時娛樂）

MORE