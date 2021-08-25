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凍齡美魔女｜羅霖56歲牛一 獲劇組炮製生日驚喜 (14:41)
文章日期：2021年08月25日
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昨天是羅霖56歲生日，《廉政狙擊》劇組人員送給她生日驚喜。（Ig圖片）
羅霖是圈中凍齡美魔女。（Ig圖片）
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昨（24日）天羅霖的56歲生日，雖然要在工作中度過，但劇集《廉政狙擊》劇組人員送給她生日驚喜，令羅霖十分感動，她留言感謝各位朋友祝福。
（即時娛樂）
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