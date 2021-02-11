RIP｜滾石樂隊鼓手Charlie Watts逝世 享壽80 (14:48)

米積加（左起）、Ronnie Wood、Keith Richards與Charlie Watts原定會在美國舉行巡迴演唱會，不過後者本月初以健康為由已請辭。（法新社）

Charlie Watts是滾石樂隊創始成員，酷愛爵士樂的他，風格亦跟一般搖滾樂隊的鼓手不一樣。（法新社）

英國傳奇樂壇滾石（The Rolling Stones）創始成員、鼓手Charlie Watts昨日在倫敦逝世，享年80歲。據英國廣播公司（BBC）報道，Charlie Watts的發言人在聲明中說：「我們滿懷悲傷，宣布大家喜愛的Charlie Watts死訊。他今天（昨日）在倫敦一間醫院安詳離世，家人隨侍在側。」

Charlie Watts本月初在以健康爲由，退出滾石樂隊即將舉行的美國巡迴演唱會。不過聲明中沒透露Charlie的死因。

Charlie Watts1960年代初跟主音米積加（Mick Jagger）、會玩多種樂器的Brian Jones、結他手Keith Richards及低音結他手Bill Wyman組成滾石樂隊，其後Bill Wyman退出，Ronnie Wood加盟，樂隊大多以4人陣容上陣。Charlie Watts和米積加及Keith Richards一直是隊中主力。酷愛爵士樂的Charlie Watts跟隊友不同，他不喜搖滾打扮，不時西裝筆挺現身；跟一般band友的風流作風也迥異，Charlie和太太Shirley Ann Shepherd結婚多年，一直恩愛。對於能脫離毒海，他亦歸功跟妻子的穩定關係。另外，Charlie於2004年確診喉癌，經治療後康復。

Charlie Watts的死訊傳出後，除滾石樂隊隊友留言悼念外，披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）和靈高史達（Ringo Starr）、艾頓莊（Elton John）等均發文悼念。

（即時娛樂）