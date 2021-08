被馮允謙瘋狂「示愛」 怕醜陳卓賢靦腆傻笑 (17:09)

next

馮允謙(Jay)和MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨晚(24日)在九展舉行「《我是現場》音樂會002」。Jay及Ian在台上表現出超出估計的默契,Jay在台上瘋狂「示愛」,Ian在末段也來個直白回應配合,令台下粉絲失控尖叫。

Jay與Ian甫出場即合唱《開始倒數》及《正式開始》,為音樂會揭開序幕。接着Ian深情唱出《鯨落》,配合台上大銀幕的鯨魚畫面,令歌曲昇華至另一境界。Jay接棒演繹《思念即地獄》時,完美假音已令人目瞪口呆,唱到情深一句「I don't wanna lose someone like you」時,竟興起向Ian跪地示愛,逗得Ian伸手回應,場面搞笑。

全晚Jay的「求愛」伎倆連環發放,在分享今次演出心情時,Ian說:「今次好開心可以同Jay一齊唱歌,因為本身都好鍾意佢嘅歌,好榮幸可以有機會同佢同台演出。」Jay聞言即說:「我都好開心可以同Ian唱歌,我好欣賞Ian,你望吓佢,佢對眼一望係有心心㗎!」台下粉絲聽到即瘋狂尖叫,Ian靦腆掩臉傻笑,表現怕醜。合唱《地球來的人》時,Jay溫馨地叫Ian坐在自己身邊獻唱,友好關係不言而喻。

Jay的連番「求愛攻勢」最後打動Ian,在唱出二人因合作而結緣的《DWBF》時,Ian也作出了回應,向Jay表白說:「I love you, Jay!」Jay聽到淡定地回應:「You love me?I love you too, Ian.」

(即時娛樂)