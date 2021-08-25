被馮允謙瘋狂「示愛」 怕醜陳卓賢靦腆傻笑 (17:09)

馮允謙（Jay）和MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（24日）在九展舉行「《我是現場》音樂會002」。Jay及Ian在台上表現出超出估計的默契，Jay在台上瘋狂「示愛」，Ian在末段也來個直白回應配合，令台下粉絲失控尖叫。

Jay與Ian甫出場即合唱《開始倒數》及《正式開始》，為音樂會揭開序幕。接着Ian深情唱出《鯨落》，配合台上大銀幕的鯨魚畫面，令歌曲昇華至另一境界。Jay接棒演繹《思念即地獄》時，完美假音已令人目瞪口呆，唱到情深一句「I don't wanna lose someone like you」時，竟興起向Ian跪地示愛，逗得Ian伸手回應，場面搞笑。

全晚Jay的「求愛」伎倆連環發放，在分享今次演出心情時，Ian說：「今次好開心可以同Jay一齊唱歌，因為本身都好鍾意佢嘅歌，好榮幸可以有機會同佢同台演出。」Jay聞言即說：「我都好開心可以同Ian唱歌，我好欣賞Ian，你望吓佢，佢對眼一望係有心心㗎！」台下粉絲聽到即瘋狂尖叫，Ian靦腆掩臉傻笑，表現怕醜。合唱《地球來的人》時，Jay溫馨地叫Ian坐在自己身邊獻唱，友好關係不言而喻。

Jay的連番「求愛攻勢」最後打動Ian，在唱出二人因合作而結緣的《DWBF》時，Ian也作出了回應，向Jay表白說：「I love you, Jay！」Jay聽到淡定地回應：「You love me？I love you too, Ian.」

（即時娛樂）