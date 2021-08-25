孖許廷鏗互訴心聲 謝安琪哽咽抒發感受：有時候好艱難… (19:30)

由許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV節目《AH佛真‧惜玩》昨晚（24日）播出一集，邀來好友謝安琪（Kay）擔任嘉賓，主題是「『隨心隨性』的生活」，兩人寫書法及學茶藝，Alfred和Kay的毛筆書法不俗，他們互相贈字，Kay送了「念」字給Alfred，Alfred則贈了「我」字給Kay，他向Kay說：「仲記得我哋喺我紅館演唱會中，唱咗一首歌嗎？（係，《我歌故我在》。）其中最後嗰句歌詞係『記住我』，我都希望你記住我，但其實我仲有一個意思，希望你花多啲時間，去記住你自己，所以如果你喺屋企裱起個字，佢會提醒你，呢啲係屬於我嘅時間。」Kay說：「你將個『我』字寫到咁大，真係會提醒我，我經常將自己縮到好細，細到擺埋一邊。」Alfred接着說：「仲有，我希望你可以更疼愛自己。」

之後二人學茶藝，學完後便歎茶兼深入對話，期間Alfred問Kay：「你嘅生活幾時開始出現恬靜？」Kay說：「我覺得自己好繁忙，忙到好似要做一啲事，令我覺得自己也有好好生活，偶爾要畀自己一啲空間，然後開始縱容自己，我有好多興趣，好似種花同小手工，愈忙就愈要搵一啲你樂在其中嘅事。」

Alfred表示現在的Kay給他的感覺是，反而保留空間來多認識自己，Kay說：「嗰個時候嘅自己，我覺得我有好多嘢想拎出嚟，同大家溝通分享，但到咗某個時候，我覺得原來喺呢種節奏之下，我都唔係發揮得好好。我記得我休息之前有一張全黑嘅專輯，封面係一個沙漠，我有一個缺口，疊喺自己上面，好似有個階段覺得自己乾涸，我覺得自己喺某方面不斷向前衝，好多嘢都會衝埋嚟，有啲時候自己某啲位置，係受咗傷、受到衝擊或受到挑戰，甚至受到傷害，太趕喇，我唔可以咁樣，連畀自己喊嘅時間都冇，於是我即刻轉換場景。」

Kay表示跟Alfred最易共鳴的地方，是他們都是坦率的人，期間Kay忍不住哽咽：「我覺得你（Alfred）個心好乾淨，我同你有種聯繫，不知怎的好快就好信任你。（我喺失意時你總會自然出現。）我哋會自動聯絡…當時見到你，我好體恤你心情，同埋都安慰自己，因為有件事好得意，當我好需要人支持時，我有時搵朋友傾訴，但有時我會留啲空間畀自己，去感謝過去嘅自己，同埋可能今日嘅自己又遇上一啲事，但將來自己都會感謝今天嘅自己，有啲時候好艱難，但過咗之後，可能將來嘅我幾十年後再回望，都會多謝當年嘅我，我又冇放棄，跟住我又行咗一大段路，你以為係你搵我求救，但其實係互相支持緊大家。有時當你真係好迷惘，為小小事喊，我真係好想話畀你知，冇事嘅，會過去嘅。」此時Alfred也聽到眼紅紅。

（即時娛樂）