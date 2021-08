next

岑杏賢(Jennifer)今年母親節宣布為圈外丈夫張嘉俊(Kelvin)佗B,Jennifer轉眼已懷孕9個月,BB預計9月中出世。Jennifer在Instagram上載大肚寫真,相中的她穿上鬆身上衣,肚子已很大,但她依然臉尖尖,未有水腫情况出現。Jennifer留言「 Last few weeks of 3rd trimester now」,又以英文打上「是的BabyP」、「當你準備好了」、「我們很快就會見面了」等主題標籤,非常期待跟孩子見面。

(即時娛樂)