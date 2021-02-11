如剩下最後100日想死喺舞台 保錡稱專心工作 有乜做乜 (14:22)

ERROR昨晚出席他們配音的動畫電影《鱷魚君最後的100天》首映，吸引近500粉絲到場，企滿4層樓。4子在台上主持篤爆氣球儀式時，193（郭嘉駿）竟然驚到縮埋一邊，十分搞笑﹗

阿Dee（何啟華）表示首次配音感覺新鮮，希望日後有更多這方面的工作，又笑指ERROR可為18禁題材配音。肥仔（梁業）和應道︰「就叫《鱷魚君的最後18禁》﹗」談到說話時的懶音，阿Dee說︰「要改善，但大家應該不會理，最緊要是發揮ERROR本色。」193認為有懶音也是個人風格的一種，字正腔圓便不是他們。

談到如ERROR只剩最後100日，他們想做什麼時，4子齊聲笑指要做盡姦淫擄掠行為。193說︰「最想回到原始時代，大家不穿衣服，不知其他成員敢不敢。」肥仔答︰「不是不敢，只是我不想﹗」193及後認真說︰「如只餘下100日，我會立刻辭職，不再掙錢，瘋狂用錢。」阿Dee和肥仔最想環遊世界，肥仔還表示想跟193打場拳賽。193卻拒絕︰「剩下100日還打架？」

保錡則希望在這100天到世界不同地方開演唱會︰「作為藝術表演者，能在舞台結束生命真的無悔了﹗」被問到工作可有被早前的桃色風波影響時，他說︰「我的工作向來不多，我都是專心工作，有什麼便做什麼。」193笑指保錡專心工作和吃「沙律」（女友張沛樂）。

（即時娛樂）