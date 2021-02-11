怒火｜拍掟手榴彈戲背脊似被燒燶 謝霆鋒︰以後不再有我加陳木勝這種瞓身動作片出現 (16:50)

甄子丹、謝霆鋒在新戲《怒火》中於尖沙嘴北京道及廣東道展開激烈武裝巷戰，拍攝當日，劇組一早到場封街拍攝，兩位主角及一眾演員荷槍實彈在街上拍攝，吸引不少途人圍觀。為了這場戲，已故陳木勝導演（Benny）當日與所有台前幕後費盡心思，貫穿實景與廠景，營造現場一樣的槍戰實况。為求逼真，拍攝團隊在鰂魚涌覓得4萬多呎的戶外地段，搭建出1比1的尖沙嘴廣東道及北京道街景，所有演員在景內10多日的槍戰拍攝，開近萬發子彈，每日單計開槍，製作費已達數十萬元！

除了掃射子彈，霆鋒更在戲中擲出手榴彈狙擊子丹。因涉及使用真火及氣油彈營造效果，最近爆破位置的霆鋒以至攝影師均有燒傷風險，為確保順利安全進行，工作人員不敢怠慢，反覆測試及仔細計算。當霆鋒拍攝擲手榴彈的一刻，背後的火球猛烈，霆鋒感到背後高溫灼熱，背脊有被燒燶之感。他說︰「拍攝當日，我身後設置一個很大的汽油彈，我掟手榴彈時後面就爆，當然每次都是靠經驗，不知它會爆在哪個點，亦不會知道爆炸時有什麼反應，有什麼東西會塌下來等，我只知道要保持外貌無損，我掟的時候只記得很熱，似烘多士一樣，應該燶燶哋，幸好很多這些經驗，子丹哥都很滿意效果。」

在陳木勝導演的作品裏，霆鋒常有玩命式高難度演出，今次《怒火》亦不例外。霆鋒有感而發︰「以後，不會再有謝霆鋒加陳木勝這種瞓身的動作片出現，因為香港已經失去了陳木勝！我幾時會願意再為一部電影付出我的生命？真的不知道，還會不會有這個機會！」《怒火》在香港開畫反應熱烈，霆鋒說︰「現在大家看到很多電腦特技的動漫電影，真正屬於我們的香港動作電影已闊別多時，今次陳木勝導演留給我們一部非常高分的電影，我們一定要努力，將香港動作電影繼續傳播到全世界！《怒火》是我近年最滿意作品，相信我和Benny都是無憾的！」

（即時娛樂）