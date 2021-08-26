疫情下棄辦周年晚宴 商台62周年改以網上形式慶祝 (18:59)

商業電台62周年，疫情下未能舉行晚宴與全台員工聚首一堂，但仍以網上形式與大家一同見證踏入這個重要時刻。主席何驥和行政總裁陳靜嫻向19名員工頒發長期服務獎，包括雷霆881《在晴朗的一天出發》的楊樂笙、《樂和心事》的樂樂、《十八樓C座》的李錦、伍甄琪及叱咤903《買定嚟搜》的朱穗傑；當中《十八樓C座》的李錦更服務商台45年，與公司同行近半世紀。

今年「商台三連環」除了向同事派發遊戲獎金，也加入運動元素，挑戰DJ運動細胞。雷霆881隊及叱咤903隊各派出6位主持代表參與遊戲。第一關由雷霆881隊阮子健、熊書頤對叱咤903隊的森美和小儀，兩隊以乒乓球遊戲作賽，雙方雖勢均力敵，但阮子健開球失利，現場一片笑聲，他乘勢宣傳其節目《Wee wee 人風險預告》。

接着由雷霆881隊阮兆祥對叱咤903隊盧覓雪，兩人要在平衡板上擲飛鏢。面對祥仔擲出佳績，盧覓雪不感壓力，笑言只是場遊戲。雖然最終不敵雷霆881隊，盧覓雪說︰「我其中一鏢飛過計分板，已超越了自己！」最後一關以接力賽形式進行，雷霆881隊派出全女班作賽，力戰叱咤903隊的全男班，他們以「背」、「嘩」、「疊」、「字」為名的接力關卡，鬥智亦鬥體能。最後「字」一關，接力隊員要以毛筆寫出「商業電台，生日快樂」以完成遊戲，並邀得陶傑為兩隊作品評分。陶傑最後更即席揮毫，為商台送上生日祝福。

連場激戰後，雷霆881最終以2比1勝出，成功猜中每關賽果的員工均獲得遊戲獎金。

（即時娛樂）