林秀怡犧牲「色」相 江嘉敏接棒做箭靶 被嘲做「醜一」 (18:46)

林秀怡面相「繽紛」兼「紅」運當頭；江嘉敏被嘲做「醜一」，她起腳踢翟威廉。（大會提供）

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》於周日（29日）播出第2集，今集加入了「七公主」江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔），與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉大玩特玩。

第2集加入了不少全新設計的遊戲，且挑戰嘉賓底線程度亦升級；眾人除了「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！

雖然幕後同事保證油漆一洗即甩，但嘉賓玩完遊戲後，竟發現油漆冲洗不掉，部分更留在身上3日，令嘉賓「震怒」；當中林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭，一眾花面貓向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。

兩隊之中，今集以綠隊較有火花，「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷「內訌」，對陳曉華及游嘉欣呵護備至，大讚她們樣靚有氣質；相反，取笑江嘉敏內在美和外在美俱欠奉，除了笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」，以及其中一個造型酷似「中華英雄」，令江嘉敏哭笑不得；除了起飛腳教訓「臭口組」代表外，又表示自己為節目效果，食辣椒食到嘴腫，覺得好大犧牲，但難得江嘉敏沒有氣餒，更活力爆燈，跟台前幕後有說有笑。

（即時娛樂）