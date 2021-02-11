入行18年︱42歲陳宇琛撰千字文 嘆無綫山頭文化現實：好似畀人Betray (19:38)

剛度過42歲生日的陳宇琛（Sam），在社交網發千字文，剖白入行第18年的心聲。Sam在Instagram貼了和父母及老婆合照，並貼了他和爸爸石修齊擺心心甫士的短片。Sam說：「2004年嗰陣我24歲孭住『星二代』包袱入行。好多人以為係一條捷徑，但實際上係一條好艱難嘅路。入行嗰陣得到好多關注，但係我嘅成長一直好低調，所以當時唔識面對同處理。感覺好尷尬，好似俾人一直批判。加上大家對我嘅表現有好大嘅期望，而我對自己都有好高嘅要求，非常大壓力。同時間經常有人同我講要喺呢一行生存，就要聽話。因為咁，我慢慢迷失咗自己嘅定位identity，開始封閉自己。」

Sam又指初入無綫時，也有美好回憶，頭五年過得充實又多得益，而《當四葉草碰上劍尖時》是他的入行作。然而在無綫工作第5年之後，就發生人事大變動：「山頭文化嘅現實，突然間令我失去咗好多我應該有份參與嘅劇集演出，幕前工作180度轉變，俾人安排做返一啲啱啱入行嘅嘢，完全唔起眼嘅節目。當時感覺好難受，好似俾人betray（出賣），對公司好信任亦付出咗咁多，拍劇捱到體力透支，身體受傷都好似白費晒。因為好鍾意做戲以為仲有一絲希望都想堅持落去。

我唔係帶錢返工嘅人，嗰陣每個月人工係$8000，有時到月尾戶口得返$100-200，好彩自己喺出邊都接到啲jobs可以頂得住吓。不過咁都未算最谷底，大概嗰段時間，拍咗拖七年嘅未婚妻同我講要call off婚禮，感情同事業都失敗令我跌咗入一個好dark & depressed嘅位。」

Sam表示終於到了他在TVB第10個年頭：「2014年有一間籌備中嘅電視台（HKTV）搵我過檔，offer我四倍嘅人工，我考慮咗好短時間就應承咗。18年嘅故事係比較長氣啲，人生嗰啲嘢係咁㗎啦！To be continued…仲未講完。」

去年Sam有份拍攝ViuTV劇集《男排女將》，他演的「黃金Sir」獲不俗評價，他寫道：「近呢兩年，有機會參與多咗幕前嘅工作，拍『男排女將』係HKTV拍『四年B班』嘅舊同事推薦我飾演黃金sir呢個角色。我亦好認真去做足功課，感恩大家對黃金sir嘅愛護。開頭有啲緊張，因為好耐無拍劇，希望自己可以發揮得好，可以為團隊同拍檔add value。因為呢幾年幕後嘅工作，自然反應係要照顧大家，所以同台前幕後嘅團隊，尤其係一班年輕人都傾得好投契。」

（即時娛樂）