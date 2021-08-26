專訪︱監製陳維冠解構開拍《七公主》跟《西遊記》有關 (22:57)

為延續奧運熱潮，無綫提前推出由陳維冠監製、鄭成武編審的劇集《七公主》，該劇集合黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥、陳曉華等演出，其中鄺潔楹飾演永不服輸的劍擊手，自然成為宣傳焦點；不過，黃翠如一改戲路，減磅演冷面律師、林夏薇與高海寧亦分別有淚灑法庭的場面，同樣演技大爆發，故劇集播映兩周收視均達20點，為TVB收復失地。

《七公主》圍繞7個姊妹之間命運交纏的成長故事，透過各種經歷互相影響，從而自救及感受愛與情；劇中有大批女演員參與演出，目前劇情發展已出現「六位公主」，至於誰是最後一位公主，監製陳維冠與編審鄭成武接受《明報》訪問時卻大賣關子，只透露第7位公主已存在劇中，但不會太易被估到，似是她又不是她。兩人又解構開拍《七公主》的原因跟《西遊記》有關，陳維冠說：「《西遊記》故事講述師徒經歷艱苦去取西經，但最後發現取西經不是最重要，過程中的得着才是最重要。《七公主》的概念亦一樣，7個不同背景、性格及經歷的女性，如何在生命軌迹中交纏，互相影響，為達到某些目的，從而找出自身的缺點去補救，最後都是講一份情及愛，要珍惜身邊人。」

陳維冠與鄭成武大讚一眾女演員演技外，亦點名多位男演員同樣表現出色，如徐榮演街頭藝術家，演繹辛苦又高難度；常演奸角的鄭子誠，今次演暖男，但在劍擊場上做教練時又很嚴厲；陸永有自己的一套喜感，戴耀明演不同角色都神似。

欲知專訪詳情，請留意明日（8月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）