無損兄弟情｜認向姜濤做不文手勢 呂爵安爆曾遭隊友欺凌 (22:25)

呂爵安（左）承認曾向姜濤做不文手勢，不過當刻純粹是男生之間玩得太放而已，下次會多加留意。（陳釗攝）

爆不和傳聞的姜濤和呂爵安並肩而行，期間有說有笑，並無芥蒂。（陳釗攝）

【今晚直擊】人氣男團MIRROR自出道以來，甚少傳出成員之間的爭拗報道，今天網上突然流出一條短片，見正在準備拍攝工作的姜濤，被隊友呂爵安（Edan）贈不文手勢，有指Edan疑似欺凌隊友鬧不和。

今晚（26日）12子出席手機品牌派對，他們壓軸到場，兩位爆「不和事件」主角並肩而行，期間有說有笑，並無芥蒂，以行動粉碎不和傳言。訪問期間，姜濤刻意谷眼淚，但卻忍不到笑，他強調事件沒有影響兄弟情。

Edan亦有備而來，他表示自己平日多數是被欺凌對象，但承認當日工作時，男生之間玩得太放，才做出該不當行為（舉不文手勢）。他形容與姜濤是好朋友，大家純粹當玩，下次會多加留意。

姜濤聞言扮入戲想谷眼淚，可是不成功，「其實…其實…不關事，男仔之間好多時都開這種玩笑，只是在鏡頭前未必識收同放。自出道以來，花姐（經理人黃慧君）一直有提醒我們要注意這些玩笑。如果我們真心鬧不和，反而不會這樣做出來。相信粉絲也不用擔心，因為真心粉絲一定不會懷疑我們不和」。

隊長Lokman（楊樂文）和Anson Kong（江𤒹生）也加把嘴，爆隊員之間經常人身攻擊、語言攻擊，如面闊、腳短等；Edan亦和應表示，常被隊友說口臭、腳短、哨牙。

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（即時娛樂）