方皓玟紅館開騷以港人身分為傲︰保存這份風骨向前走 (16:20)

方皓玟（小明）昨晚在紅館舉行首場《LOST n FOUND演唱會》，全晚換上多款造型現身舞台，性感演唱《TMD》和《To Haters》引來全場尖叫。獻唱《異流》時，她在12位猛男伴舞下大跳椅子舞，掀起高潮。

小明請來RubberBand、林家謙、章尾而任演出嘉賓。RubberBand主音6號表示小明和他們的關係，是互相需要大家幫忙時便會出現。小明說︰「因為我們互相傾慕。」6號同意表示︰「是，但我們都已婚。你的騷由麥花臣到Star Hall，RubberBand都不缺席，那怕不是來唱歌，只是來拉線也肯，這首歌，在很多場館都唱過，但紅館未唱過，很想和小明一齊唱。」語畢，RubberBand和小明合唱《終於好天氣》。RubberBand演出時，熒幕打出小明的說話︰「骨氣，是當你在黑暗中，能拯救你的最後一把尺！希望大家繼續保存這份風骨向前走！」

林家謙彈住鋼琴現身，與小明合唱一曲《聽風》及自彈自唱《一人之境》。章尾而唱畢《I Wanna Be Strong》後，小明在一片燈海下唱出《你是你本身的傳奇》。她說︰「為何找章尾而做嘉賓，我一直以來有個心願，希望透過自己微細的力量，用音樂帶給這個地方更美好，發覺原來很多人心目中都是一樣，想世界更美好，先會做很多的追求，這件事不是為了自己，努力做很多事情和付出，其實為下一代年輕人，我好proud of自己是香港人。」

（即時娛樂）