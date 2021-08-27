中央網信辦推10規條治理「飯圈」現象 (18:03)

中央網信辦今日發出通知，發布10項規條進一步加強治理「飯圈」（粉絲組成的圈子）的現象，包括取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經理人公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕信息、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與，以及規範應援集資行為。

當中「取消明星藝人榜單」一項，所有明星、藝人的個人或組合排行榜單均要取消，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能，只可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識。而在「嚴禁呈現互撕信息」一項則要求網站平台切實履行管理責任，及時發現清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、造謠攻擊等行為。

「不得誘導粉絲消費」是指明星藝人專輯或其他作品、產品等在銷售過程中不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等數據，亦不得對粉絲個人購買產品的數量或金額進行排行，不得設置任務解鎖、定制福利、限時PK等刺激粉絲消費的營銷活動。粉絲對偶像的應援集資行為亦被規範，各類違規應援集資信息需被及時發現和清理，對問題集中、履責不力、誘導未成年人參與應援集資的網站平台將依法依規處置處罰。

（即時娛樂）