安孝燮金裕貞主演《紅天機》韓國首播 黃Viu同日上架 (20:43)

改編自同名小說，Viu Original原創科幻愛情韓劇《紅天機》將於下周一（8月30日）首播，並於同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。《紅天機》講述擁有神奇力量的天才女畫家洪天機（金裕貞飾）入宮期間，與雖然失明但是可以讀懂星座的觀象監河藍（安孝燮飾）和風流倜儻的陽明大君（孔明飾）陷入三角戀情的奇幻故事。

《紅天機》早於去年11月進行首次圍讀，經歷長達8個月的拍攝後，日前終於順利殺青。作為年度巨作，《紅天機》從開拍到煞科，整個過程相當保密，不但從未公開劇照，就連演員也沒有在社交平台分享拍攝點滴。臨近開播，《紅》劇宣傳片曝光，首波預告片中洪天機和河藍在宮中相遇，二人不但一眼認出對方，洪更直言：「真的是你嗎？我對你永生難忘。」在另一條預告中，河藍憶起小時候曾經遇見的一位女孩並喃喃自語：「這一切果真是巧合嗎？我失去的記憶、遇見神似那位姑娘的她，這究竟是什麼一回事？」揭示二人早在童年時期已經結緣，以及河藍曾因故失憶，更令人好奇他們命中注定的故事。

現實中的金裕貞和安孝燮亦早有淵源，二人原定主演2018年播出的韓劇《先熱情地清掃吧》，後來金裕貞因病暫停演藝活動，男方也因為檔期問題忍痛下車，當時就有不少劇迷直呼可惜，幸好二人在《紅天機》再度碰頭。

（即時娛樂）