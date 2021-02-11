《大叔的愛》演「出櫃男」收入增 陳子豐定家規趕絕MIRROR (22:10)

黃婉曼（Icy）邀請陳子豐為購物平台「安品‧生活」fb直播擔任嘉賓。子豐在《大叔的愛》演「出櫃男」Darren受注目，連ViuTV董事及總經理魯庭暉也點名讚他是十分努力的演員，子豐坦言《大叔的愛》提升他的知名度，還有收入都大增。

他說：「呢排搵多咗錢，多咗啲廣告，我Ig都突然多咗人追蹤，藝人就係希望咁，多謝觀眾咁鍾意我。」回想未加入ViuTV時，工作量少，收入不穩。「嗰時好窮，冇工開時我試過兼職賣保險，客人多數係身邊朋友同屋企人介紹，佢哋買晒就冇其他客，我怕醜唔夠主動去接觸陌生人，最終因為始終克服唔到，結果生意差，做咗一年就冇做。有一日著住老西嘅我經過海港城，望住鏡中自己倒影，我覺得唔自在，自己啱喺鏡頭下多啲，就結束保險生涯」。

子豐跟太太有兩歲兒子，他經常在社交平台曬幸福，他得戚說跟囝囝關係親密，他最愛「親親爹哋」；太太沒有呷醋，樂得擁有me time去煲劇。他大膽爆老婆是「鏡粉」，特別是Edan（呂爵安），他說：「佢甚至有自肥計劃，叫我邀請Edan同Anson Lo（盧瀚霆）回家聚會。」子豐與太太訂了規矩，家中若放了MIRROR成員海報，必須有他同樣大細的相片放在旁邊，現在陳家只放一家三口的照片。

黃婉曼追問子豐有沒有想過若將來囝囝性向成疑的問題，他答：「有呀，我希望佢公開前畀啲hint，滲少少出嚟畀我知，唔好一嚟就帶個男朋友返嚟畀我surprise，我唔想變成晴天霹靂爸爸。我都好傳統，又係潮州人，得一個仔，好希望佢可以傳宗接代，依家就同囝囝多啲傾偈，建立朋友關係，怕佢反叛期時乜都唔同我講。」話雖如此，子豐還是思想開明爸爸，接受和尊重兒子將來一切選擇，全部有商量。

（即時娛樂）