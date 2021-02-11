C AllStar經理人公司老闆不滿MIRROR壟斷廣告 開手機App見姜濤嗌討厭 (14:59)

MIRROR今年人氣急升，成為不少廣告客戶及品牌活動的寵兒。保守估計，12子單是今年已拍了超過150個廣告，「人氣王」姜濤已獨佔了近40個。一眾「鏡粉」無論去到邊，或只是打開手機App、看電視都能見到MIRROR的蹤影當然開心，但MIRROR爆紅的同時卻惹來某些人反感。

姜濤最近成為流動支付程式的代言人，組合C AllStar經理人公司老闆阿拔在Instagram的限時動態出Post鬧爆，指現在每次打開該程式都會見到姜濤，覺得「討厭到一個點」，並表示「依家焗睇」及打上「擾民級別」的主題標籤。阿拔還指MIRROR正職不是歌手，而是廣告從業員。不過，阿拔認為如果同樣情况發生在其公司藝人身上，甚至是出現在C AllStar身上，他都會覺得不知所謂及討厭。

事件引來大批鏡粉不滿，C AllStar成員釗峰、On仔（陳健安）先後在社交平台出Post，企圖化解今次「公關災難」。釗峰表示︰「對於我嚟講，『大人』嘅言論我冇資格點評，只能夠講，出於釗峰意見，呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向。多謝大家關心。」On仔則說︰「每個讓人看見強大的人，必經過極度痛苦的經歷，所以不用羨慕不用妒忌。旁人只見他們得到甚麼，從來不知他們失去甚麼。別人成功，好好替別人高興，別人失意，好好鼓勵一下。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長。感恩﹗」不少網民留言讚On仔講得好，讚他以「大智慧定風波」。

（即時娛樂）