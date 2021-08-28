台下粉絲大叫Anson Lo 黃妍一頭霧水︰我鍾意姜濤喎 (15:53)

黃妍昨晚舉行第二次個人音樂會《dear you, dear me》。除了新舊歌曲外，黃妍也翻唱了王菲《胡思亂想》、容祖兒《黃色大門》、王菀之《末日》及盧凱彤的《你根本不是我的誰》等歌曲。她又以木結他、電子結他及鋼琴演繹多首新舊歌曲及別人的歌，其間又在台中間翩翩起舞﹗

不過要數全晚最驚喜一刻，莫過於台灣歌手魏如萱以視像形式現身熒幕，與黃妍隔空合唱《Don't cry Don't cry》。久未來港的魏如萱表示很掛念香港及港式糖水。安歌時，黃妍笑指她拿着的木結他是「老公」，台下卻有人大叫Anson Lo（盧瀚霆）。黃妍反問︰「為何叫Anson Lo？是否Anson Lo來了？」

黃妍完騷後受訪，表示透過社交平台邀請偶像魏如萱當音樂會嘉賓，沒想到對方一口答應，還拍片、錄音，令她非常感動。提到有台下觀眾大叫Anson Lo，她一頭霧水，不明白與Anson Lo有何關係。黃妍自爆其「姜糖」身分︰「我鍾意姜濤喎，身邊的人都知道。我曾見過他，但不好意思行過去，似有點尷尬。我很欣賞他為人謙虛，舞台上的表演好好睇，很想有機會跟他合作。」

（即時娛樂）