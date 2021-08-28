向海嵐指港姐賽制公平 梁允瑜落選未必與負面新聞有關 (19:29)

【今日直擊】今屆落選港姐梁允瑜自言因負面新聞被淘汰，指賽制不適合她及認為香港小姐不應只有一個形象。她同時指無綫節目要創新及用人唯才。

向海嵐是梁允瑜所屬綠組的導師，她出席慧妍雅集的慈善月餅義賣活動時坦言當晚也對梁允瑜被淘汰感愕然︰「我覺得她入決賽無問題，雖然有機會被淘汰，但未必那麼快，可以再行前少少。我覺得評審未必關注負面新聞，始終是已過去的單一事件，未必那麼執著去看。佳麗在準決賽前兩日見評審，可能評審已心裏有數哪個女仔會出局。我不知道她的表現，跟評審見面要講彩數，當年可能是評審都喜歡我，才會選中我。」向海嵐認為無綫已很用人唯才，港姐賽制亦公平。她表示賽後兩日傳短訊安慰梁允瑜︰「我寫了一段很長的短訊給她，希望可以鼓勵一下她。這不是人生的終點，未來的路還很長。今次只是其中一個挫敗，人始終要經過挫敗成長，今次是一個考驗和好好的經驗。」

同場的張名雅、黃嘉雯也認為梁允瑜被淘汰與負面新聞無關，她們指現場表現很重要，而且比賽總有輸贏，應該相信評審眼光。張名雅明年約滿無綫，她透露有不少計劃，希望可以開補習社、興趣班，又想圓歌星夢，因此要與無綫商量後才決定會否續約。

（即時娛樂）