靚媽圍爐︱張新悅生4胎肚皮不留妊娠紋 教女法則大公開 (21:02)

關心妍，孫慧雪與張美妮主持《靚媽圍爐》邀請的嘉賓是四女之母張新悅，她在節目中分享13年來相夫教女的生活，笑言生了兩個之後，就已經覺得要停產，隨後兩個女都是「不小心」而來的。張新悅的大女12歲、二女10歲，三女6歲與最細的3歲。她稱當四個小朋友一起嘈住玩時，有時會嘈到她頭痛，現在的小朋友又要溝通又要尊重，做父母就更加吃力。她經常要每個女兒分配不同私人時間讓她們覺得受到重視，實在勞心勞力。

張新悅有教女法則，她是「求學不是求分數」，從來不強迫、從來不曾帶去補習，只會讓她們參加興趣班，畫畫跳舞。不去迫反而讓女兒們自動自覺讀書與學習，她說:「大女曾經話，考試得C，人哋有補習就有A，自己好似好醜，我就話冇人幫你都攞C，已經係得到人哋嗰個A一樣級數，哈哈！」

三個靚媽主持對張新悅教女方式讚嘆之餘，對她保持身材、凍齡有術更佩服。張新悅自爆因為怕大肚有妊娠紋，所以懷孕開始就不停抹油，抹到連衫都是油味，但日子有功，又竟然一條紋都沒有。每次生完坐月，都跟到十足，一個月不外出兼不洗頭，而且她對飲食很嚴格，從來不吃甜食，煎炸，垃圾食物也不放進口。她說:「其實都肥過，肥到連我媽咪都話我好停，要keep番吓，我就開始喺屋企跑樓梯囉!跑十幾二十層.....跑步要出街，跑樓梯唔駛，同埋喺屋企跳繩，我跳近千次成個人濕曬先停。」至於皮膚如何keep，張新悅就話，「我成日做面膜，一早一晚每日兩次，有時得閒做三次，哈哈，可能係咁關係，所以重叫保得住幾好。」

(即時娛樂）