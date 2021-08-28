認識5年擦不出火花 陳瀅：同方力申無發展空間 (21:38)

陳瀅接受商台節目《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問，談到她近年與方力申（小方）傳緋聞，她透露與小方相識全因張繼聰說：「我哋過時過節都會去阿聰屋企食飯，我同小方第一次見面就在阿聰屋企，之後幾年有一齊參與慈善活動，變咗好熟嘅朋友。」小方曾在回應緋聞時說過「never say never」，陳瀅笑說：「佢對任何一個人都好nice，好易令人有錯覺『佢係咪追緊我呢？』但其實佢係一個好outgoing、好social嘅男仔嚟啫。」問到與小方會否有發展的空間？她搖搖頭。是否對年紀大的男仔沒有興趣？她立即否認說不是，她指以前的男朋友剛認識便知大家有沒有火花，而她跟小方識了近5年，已過了那個階段。

陳瀅的緋聞男朋友名單包括羅天宇、陳家樂、張振朗等，她被指頻頻「收兵」，那她與誰有過火花？她說覺得這樣對她不公平：「以往有新劇，只要劇中有兩個單身就會傳緋聞，呢個唔係陳瀅嘅問題，所以唔係我易惹緋聞！咁又唔見我同馬德鐘、蕭正楠有傳緋聞？我同呢3位演員拍劇時，咁啱都係單身先畀人寫。」她自認男仔頭：「同我合作過嘅人都會話我係男仔頭，我唔鍾意人哋服侍我，亦都唔鍾意接受人哋對我嘅好，因為我成日覺得係要還㗎。」

陳瀅單身5年，會否羡慕好姊妹陳嘉寶、賴慰玲、何雁詩已為人妻時，陳瀅笑說：「結婚我覺得OK，但要做媽媽我就未ready啦！」她指隨著年紀長大，心態有改變，目前以工作為先。陳瀅又公開擇偶條件，不一定要家境富裕，她希望對方要孝順父母、勤力上進就可以。

（即時娛樂）