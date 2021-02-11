《方皓玟LOST n FOUND演唱會》舞台導覽 感受得失虛實 (22:50)

《方皓玟LOST n FOUND演唱會》昨晚第二場，台下不乏圈中人捧場，包括鄧麗欣、葛民輝、谷德昭、專家Dickson、東方昇、盧鎮業、導演麥㬢茵、林耀聲與黃溢濠等。方皓玟（小明）首登紅館舞台舉行個人演唱會，精心挑選演出曲目外，舞台與服裝設計都一絲不苟，以配合演唱會「LOST n FOUND」主題。

「LOST n FOUND」最直接的解釋，可以說是失而復得的演唱會，因為演唱會兩度延期，由2019年延至今年暑假，小明才踏上今天的舞台，另外一層意義，當中的「LOST」意指香港經歷了過去兩年的動盪、疫情種種問題後，大家在生活上的改變，以及失去的種種。「FOUND」意指要如何在逆境自處，在心態上該如何面對，然後再次站起來，為自己、為將來、為香港打拼，活好每一天的同時，亦要將自己昇華到另一階段，振作過好每一天，就算面對再差的狀況，都要做好自己。

就著這個概念，舞台設計周貞將舞台變身成一個失落的遺址，呼應著「LOST n FOUND」主題，配合著燈光與舞台機關，呈現出過去的繁華都市金碧聖殿，是過去、是未來，還是未來的過去，時空變得模糊，歴史在重演，族群在遷徙，只有信念仍散落半空，伸手抓着一點光，放口袋裹繼續旅程。台上的巨型破爛面具，不清楚容貌，代表著任何人。所有發生在這個空間的場面，可能是過去的回憶，可能是一種虛擬世界，也可能是還未發生的，一切都視乎現場的樂迷是否察覺自己失去了什麼？又有沒有想尋回的決心。舞台以半虛半實的狀態來呈現每一幕的演出，就是希望表達出虛與實，失與得之間的模糊感。

服裝方面，美術總監Kenji Wong及服裝設計Henry Lau為小明設計了6套歌衫與造型，也是以「LOST n FOUND」貫穿，其中前半部造型代表不同的迷失與沉淪狀態，後半部的造型則代表尋找自我救贖，全部配以不同的假髮，以突出造型。在整個演唱會上，最注目的必數小明與12位赤裸上身的男Dancer上演的一幕，眾人的服飾代表著最沉淪與迷失的同時卻不失優雅的感覺，配上珠寶，是高貴與糜爛的結合，沉淪與迷失的極致狀態，而最後一幕，小明穿上白色晚裝，獻唱〈你好嗎〉及〈願〉，再加上大銀幕上的流星與台上的點點燈火，營造出滿帶希望又無比溫暖的萬家燈火景象。由於服裝與髮型要相互配合做出整體感覺，今次小明轉換造型的時間與速度也份外趕急，所以她與Kenji都特別感謝團隊們的專業與效率。

昨晚第二場由RubberBand與林家謙擔任嘉賓，其中6號及阿偉@RubberBand在台上透露他們都有欣賞小明首晚的演出，6號在台上分享觀後感道：「咁耐以嚟，睇住你由細場Music Zone，開到去麥花臣、Star Hall，再到紅館。我都係眼淺嘅，噚晚我哋留到最後睇晒成個show，一路睇都一路喺度淌淚。」而阿偉則說：「8年前你第一個音樂會，請咗我一個人做嘉賓，竟然有人請我做嘉賓！咁由嗰個好細嘅場地，一步一步睇你嚟到呢度。噚日開場時，我特登跑上台側嘅觀眾席睇你升上嚟，嗰吓真係好感動，忍唔住眼角都流咗一滴眼淚。」小明聽到二人的感言，也感激道：「我都好感激你哋，喺唔同階段都有RubberBand，一路同行嘅感覺真係好好。」

（即時娛樂）