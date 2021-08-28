黃貫中作情侶歌浪漫告白 朱茵22年後恍然大悟 (22:22)

「港普F4」蔡少芬、朱茵、陳法蓉、洪欣在內地真人騷《請吃飯的姐姐》，表面經常互笑互窒，但四位好姊妹感情深厚，繼早前互爆戀愛史及初入行的人工後，新一集朱茵和老公黃貫中（Paul）被揭出一個超過22年的戀愛秘密。

節目中播放朱茵當年唱的歌曲《洗衣機》，前奏音樂剛響起，朱茵便立即認出是自己的歌曲。餐廳經理董岩磊表示還聽過另一首跟《洗衣機》有關連的歌，而這首歌正是黄貫中的《洗衣粉》。相似的歌名令朱茵恍然大悟，原來當年黄貫中為追朱茵，以此歌作表白。蔡少芬、洪欣和陳法蓉即時起哄，紛紛說Paul作「情侶歌」好浪漫，朱茵露出幸福害羞的表情。

朱茵坦言不知道夫妻間這個隱藏了22年的秘密：「我唱的《洗衣機》是在1996年面世，至於Paul的《洗衣粉》則在1999年才出現，我們是在1999年一起的。Oh My God，20年呀，我才知道，多謝磊磊（董岩磊）給我這個驚喜，回去我要跟他（黃貫中）說『洗衣粉』，看他有什麼反應。」節目播出後，Paul在微博回應，對於被爆當年作歌追朱茵，他直認不諱說：「我對浪漫有不同的定義（不必讓對方知道），這首《洗衣粉》很冷門，還以為這世界上只有我一個人知道，然後永遠保守著這秘密。想不到22年後會被揭穿。」朱茵在微博轉載老公留言，笑言自己其實最愛洗衣服，兩夫妻隔空晒恩愛。

（即時娛樂）